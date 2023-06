Accident mortel à Mol: dix-huit mois de retrait de permis pour un des conducteurs

Le 25 septembre 2021, le trentenaire, à bord de sa camionnette, avait heurté un camion-grue vers 3h30 du matin. L'enquête avait révélé que le conducteur avait un taux de 2,17 grammes par litre de sang et roulait plus vite que la limite autorisée.

Le juge de police a condamné l'homme à une peine de six mois de prison avec sursis, une interdiction de conduire de 18 mois - dont six mois avec sursis - et une amende de 6.800 euros, dont 3.200 euros avec sursis. Une fois son permis de conduire récupéré, sa voiture devra être équipée d'un éthylotest antidémarrage pendant un an.