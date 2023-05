Ali El Haddad Asufi n'a "jamais demandé" à son cousin néerlandais de lui procurer une arme

Selon l'accusation, Ali El Haddad Asufi s'est rendu aux Pays-Bas fin 2015 afin d'y acheter des armes pour la cellule responsable des attaques à l'aéroport de Zaventem et dans le métro de Maelbeek. Dans cette optique, le Belgo-Marocain aurait chargé son cousin néerlandais, Anass A., de trouver des vendeurs de "Clio", un mot-clef pour désigner des armes estime le parquet. En outre, un certificat médical faxé par l'accusé à son employeur en janvier 2016 avait par ailleurs été découvert lors d'une fouille dans la voiture d'Ali El Haddad Asufi. Au dos était griffonné "Remington 1911 cal 45" et "CZ Zastava 7.65", les références de deux types d'armes. La dernière renvoie au pistolet retrouvé à côté du cadavre de Najim Laachraoui, kamikaze à Zaventem, relève l'acte d'accusation.

"Votre cousin vous a-t-il demandé de chercher ou de vous procurer deux armes de poing?", a interrogé lundi la présidente de la cour, Laurence Massart. "Ça ne s'est jamais passé et il ne me demanderait jamais une chose pareille", a répondu Anass A., qui a décrit un cousin attentionné, prenant "toujours soin de (lui)", plus jeune de cinq ans.