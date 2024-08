Au moins cinq morts dans une explosion de gaz à Caracas

Au moins cinq personnes sont décédées dans une explosion de gaz à l'est de la capitale vénézuélienne Caracas. Vingt-deux autres personnes ont également été blessées, a indiqué le chef des pompiers sur Instagram.

Les pompiers et la protection civile ont lancé une opération de sauvetage et de recherche. Le bâtiment touché, un appartement de trois étages situé dans le quartier de La Unión de Petare, dans l'État de Miranda, à l'est de Caracas, s'est partiellement effondré après l'explosion d'une bouteille de gaz. Au moins cinq personnes dont deux bébés de quelques jours ont été tués.