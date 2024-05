Avocats.be fait saisir la prison de Forest face à la surpopulation et l'inertie de l'État

Avocats.be a fait saisir mardi la prison de Forest face à l'inertie des autorités en matière de surpopulation carcérale. Condamné en décembre pour la situation à Lantin, l'État doit déjà 24 millions d'euros d'astreintes mais rien ne change, s'alarme l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Un huissier s'est présenté mardi au ministère de la Justice pour signifier l'acte de saisie. Des membres d'Avocats.be se sont ensuite rendus symboliquement à la prison de Forest pour y étendre une banderole. "L'État condamné à respecter la dignité des détenus", proclame-t-elle.

"Il n'est pas possible de saisir une prison pleine en raison de la continuité du service public", explique l'avocat spécialisé en droit pénal Denis Bosquet. "Il nous fallait donc une prison vide." Le choix s'est porté sur Forest, fermée le 18 novembre 2022 "à cause de la surpopulation qui y régnait et du caractère moyenâgeux" de ses installations.