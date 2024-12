Cambriolage en Flandre: grâce à un voisin, des voleurs ont été interpellés le soir de Noël

Tous les trois arrêtés

"La voiture a rapidement été repérée sur les routes de campagne et poursuivie par la police", indique la police locale. "Peu après, dans la Dottenijsestraat, les suspects ont perdu le contrôle de leur véhicule et se sont retrouvés dans le fossé. Les trois ont été menottés et transportés au commissariat pour une audition et une enquête approfondie."

Il s'agit de deux majeurs et d'un mineur. Ils ont été conduits respectivement devant le juge d'instruction et le juge de la jeunesse le lendemain de Noël. Les deux majeurs restent en détention et le mineur a été conduit à une institution fermée. Les biens volés ont été rendus aux propriétaires. La police cherche à savoir si le trio est également susceptible de commettre d'autres vols.