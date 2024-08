Chine: puissante explosion sur un porte-conteneur dans un port de l'Est

Une autre vidéo montrait des camions de pompiers lançant des jets d'eau sur le navire carbonisé tandis que de la fumée noire s'élevait dans le ciel.

La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré que l'incendie avait été éteint à 17 heures et que les garde-côtes locaux avaient été mobilisés pour intervenir.

"Après une vérification préliminaire, tous les dockers et le personnel du navire sont sains et saufs et il n'y a aucune victime", a rapporté CCTV. Le vaste port de Ningbo-Zhoushan est l'un des plus fréquentés au monde en termes de débit de marchandises. Les accidents industriels se produisent fréquemment en Chine en raison d'une mauvaise formation en matière de sécurité et de protocoles laxistes.