Des criminels recherchés par la Belgique investissent dans l'immobilier à Dubaï

Plusieurs narcotrafiquants recherchés par la Belgique ont pu acheter, louer et vendre des villas et appartements à Dubaï ces dernières années, empochant au passage de généreuses plus-values, révèle mardi "Dubaï Unlocked", un nouveau travail journalistique collaboratif impliquant plus de 70 médias du monde entier dont Le Soir, Knack et De Tijd pour la Belgique.