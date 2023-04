Des demandes de récusation retardent le procès des oncles de la fille tuée à Merksem

Younes, Nordin et Othman, les trois oncles, sont également jugés dans le cadre d'une vaste affaire de stupéfiants, portant sur la récupération de lots de cocaïne. Selon le ministère public, l'organisation aurait été entre les mains du principal prévenu, Mohamed. L'affaire a été mise au jour lorsque des messages du service crypté Sky ECC ont été décodés. Il est question de communications entre Mohamed, Younes et Nordin, et le ministère public associe également Othman aux cerveaux de l'affaire. C'est la première fois qu'Othman est interpellé pour trafic de drogue, mais l'homme basé à Dubaï était déjà considéré comme une figure centrale dans le milieu des stupéfiants.

Mohamed, en tant qu'organisateur présumé, risque 11 ans de prison. Pour Othman, le ministère public demande 9 ans, pour Nordin et Younes 8 ans chacun. En principe, la défense aurait dû s'exprimer pour la première fois vendredi, mais elle n'en a pas eu l'occasion. Une ou plusieurs parties ont déposé une demande de récusation, qui doit être traitée avant que le procès puisse éventuellement reprendre. Il est fort probable que cela entraîne un retard d'au moins plusieurs semaines.