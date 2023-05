Des peines de 2 et 5 ans de prison requises pour un hacking informatique

Le ministère public a requis mardi après-midi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de minimum 2 ans et 5 ans de prison contre sept prévenus. Ces derniers sont poursuivis pour une fraude informatique dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Hamza M. est, selon le ministère public, le chef de l'association et celui qui donnait ses instructions aux six autres prévenus.