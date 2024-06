Des peines de deux ans et 18 mois de prison pour escroquerie au wash-wash

Les auteurs s'étaient fait passer pour les propriétaires de plusieurs hectares de forêts au Congo désirant faire affaire dans le milieu du bois. La victime avait accepté de leur remettre 250.000 euros en liquide en contrepartie de sommes plus importantes encore sous formes de billets noircis. Une fois l'argent en leur possession, les malfrats avaient tenté d'augmenter leurs gains en convaincant leur interlocuteur de leur remettre 250.000 euros supplémentaires pour, soi-disant, se procurer la potion censée permettre le nettoyage des billets noircis. La victime avait alors dénoncé les faits auprès de la police, et l'un des malfrats avait pu être appréhendé. Quelques mois plus tard, un autre Africain s'était présenté à l'entrepreneur marchois dans la même optique, mais la victime l'avait dénoncé avant qu'il n'ait pu faire aboutir la combine.

Vendredi, le tribunal correctionnel de Marche a condamné les deux malfrats pour escroquerie, faux en écriture et association de malfaiteurs. Selon leurs avocats, les deux prévenus n'étaient que des exécutants à la solde d'une organisation plus importante. Ils écopent de respectivement deux ans et 18 mois de prison avec sursis, et d'amendes comprises en 64.000 et 32.000 euros.