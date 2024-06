Deux ans de prison requis contre un jeune homme pour extorsion

Ce jour-là, le jeune suspect et sa victime se sont rencontrés pour discuter. "Ma soeur était en couple avec la victime. Elle m'a expliqué avoir été violée par ce dernier. J'ai vu rouge. Je l'ai appelé et j'ai voulu le rencontrer pour discuter avec lui", a expliqué le prévenu.

"On avait rendez-vous à Eupen. Je voulais lui faire ressentir ce que ma soeur avait pu ressentir. Je lui ai fait enlever sa veste et son casque", raconte le prévenu. Une altercation s'en est suivie et la victime a pris la fuite à pied. "Elle s'est immédiatement rendue à la police. Le suspect lui a pris la veste, le casque et la mobylette de la victime", indique l'avocat de la défense qui ajoute, qu'une fois rentré à la maison, sa mère l'a sommé de rendre ce matériel immédiatement.