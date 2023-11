Deux personnes du milieu de l'extrême droite privées de liberté en Flandre: "Des souvenirs nazis, y compris des drapeaux et des croix gammées, ont été trouvés"

Deux personnes, de nationalité belge, Daan C. (né en 2000) en Kayley W (née en 2002), ont été privées de liberté en Flandre et emmenées pour audition, déclare le parquet fédéral ce vendredi. Cela fait suite à une perquisition à Diepenbeek, où la police a trouvé "un grand nombre de souvenirs nazis, y compris des drapeaux nazis et des croix gammées".

Il s'agit de l'une des perquisitions menées a eu lieu dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral ouvert en mai 2023 par la division antiterrorisme de la police judiciaire fédérale d’Anvers, à Diepenbeek (2) et Ostende (1) ce 9 novembre.

Les deux personnes sont soupçonnées de "participation aux activités d’un groupe terroriste", déclare le parquet et ajoute : "Daan C. également en qualité de dirigeant, de diffusion d’un message terroriste avec le risque que des infractions terroristes soient commises, du recrutement de personnes dans le but de commettre des infractions terroristes et de la préparation de la commission d’infractions terroristes". Il a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.