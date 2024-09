Deux suspects de l'attaque mortelle d'une fillette à Merksem peuvent quitter la prison

Les faits se sont déroulés le 9 janvier 2023, dans la soirée. Des individus ont tiré à la kalachnikov sur la porte d'un garage à Merksem, derrière laquelle se trouvait l'habitation d'une famille. Firdaous a été touchée par l'une des balles et n'a pas survécu à ses blessures. Son père et deux de ses sœurs (18 et 13 ans) ont été légèrement blessés, et ont pu être soignés à l'hôpital.

Daniëlle R. a été arrêtée le 21 février 2024, après que son ADN a été retrouvé sur une douille. Des armes qu'elle conservait vraisemblablement pour le compte d'une organisation criminelle ont en outre été retrouvées lors d'une perquisition à son domicile. Lundi, la chambre des mises en accusation d'Anvers l'a placée sous surveillance électronique.