Deux témoins déjà condamnés livrent des versions divergentes des actions de Jymmi Durieux

Les faits se sont déroulés le 1er février 2020 dans l'appartement de Jacques Hermail (58 ans), à La Louvière. Une bagarre, opposant celui-ci à Jymmi Durieux (29 ans), Michaël Liégeois (41 ans) et Gérard Dujardin (62 ans), a éclaté. La victime a été frappée puis aspergée de mazout et brûlée vive. Jymmi Durieux a appelé les secours, mais le quinquagénaire est décédé durant son transfert à l'hôpital.

Michaël Liégeois et Gérard Dujardin ont déjà été condamnés pour ces faits. Ils ont été déclarés coupables de meurtre et sanctionnés de peines respectives de 30 et 20 ans de prison. Les deux hommes ont été entendus mardi après-midi en qualité de témoins au procès de Jymmi Durieux.