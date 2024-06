Dix-huit mois de prison requis pour des vols à l'aéroport et au centre-ville de Bruxelles

Le parquet de Halle-Vilvorde a requis mardi des peines de 18 mois de prison à l'encontre de deux hommes après qu'ils ont commis plusieurs vols à l'aéroport de Bruxelles et au centre-ville. Les voleurs ne se sont pas présentés au tribunal et risquent donc d'être condamnés par défaut.

Les deux hommes ont frappé pour la première fois le 18 mai dernier à l'aéroport de Bruxelles. Ils sont arrivés à l'aéroport en train, ont traîné un moment dans la salle d'embarquement, puis se sont assis de chaque côté d'une voyageuse. L'un d'entre eux a, ensuite, laissé tomber des pièces de monnaie pour attirer son attention. Lorsqu'elle a été distraite, le second en a profité pour s'enfuir avec son sac à main.

"Les images des caméras ont été diffusées et l'un d'entre eux a été rapidement reconnu par la police des chemins de fer", a indiqué le parquet. "Quelques jours plus tard, le 26 mai, une patrouille en civil de la police bruxelloise a repéré le duo en plein centre-ville. Ils se sont assis sur une terrasse à côté d'une victime. L'un d'eux a détourné son attention, après quoi le second a volé son sac à dos. La police bruxelloise a pu immédiatement intercepter les deux hommes."