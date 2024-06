Dix-huit mois à huit ans de prison requis pour de multiples vols avec violence

Le parquet a sollicité lundi des peines de prison allant de 18 mois à 8 ans contre six prévenus. Ces derniers sont suspectés d'avoir participé à de multiples vols avec violence et avoir détenu des armes à feu et des munitions. Quatre des suspects sont impliqués dans les agressions physiques.

Le premier vol commis par les quatre premiers prévenus a eu lieu la nuit du 25 au 26 août 2022. Une jeune femme vivant seule a été agressée par trois hommes cagoulés alors qu'elle regagnait son appartement à Fontaine-L'Évêque (Hainaut). Les malfrats étaient à la recherche d'un héritage de 15.000 euros supposé se trouver au domicile de la victime.

Emmenée dans les bois, cette dernière a donné les instructions nécessaires pour que les voleurs prélèvent de l'argent sur son compte bancaire et fouillent son domicile. Les trois voleurs et le chauffeur ont fini par se partager quelques centaines d'euros, sans mettre la main sur l'importante somme ciblée. La victime a finalement été abandonnée à son propre sort dans le bois de Leernes et est parvenue à contacter les secours deux heures plus tard.