Dix-neuf trafiquants d'être humains interpellés en Espagne

La police espagnole, en collaboration avec les services de police allemands et l'agence européenne de coopération policière Europol, a démantelé une organisation locale de trafic d'êtres humains, a indiqué dimanche Europol. Le groupe facilitait les mouvements secondaires de personnes en situation illégale sur les côtes espagnoles d'Almeria et de Murcie vers l'intérieur du pays.

L'enquête, débutée en juin de l'année dernière, a mené à l'arrestation de 19 suspects, parmi lesquels 16 Syriens et trois Marocains. Des perquisitions, effectuées en sept endroits, ont conduit à la saisie de cinq véhicules, près de 10.000 euros en espèces et de matériel informatique.

Ce groupe criminel fait partie d'un réseau plus vaste de trafic organisé d'être humains, a précisé l'agence européenne. D'après les enquêteurs, les migrants payaient plus de 20.000 euros pour quitter la Syrie et rejoindre le Vieux Continent, selon un itinéraire passant par le Liban, l'Égypte et l'Algérie, avant d'embarquer pour une dangereuse traversée de la Mer méditerranée.

L'organisation est suspectée d'avoir organisé 68 transferts illégaux, permettant à 550 Syriens et Syriennes d'entrer clandestinement dans l'Union européenne, souligne Europol.