Djibouti: 48 morts, 75 disparus après que des migrants ont été abandonnés en pleine mer

Un total de 320 personnes, originaires d'Ethiopie, se trouvaient à bord de deux embarcations parties du Yémen quand elles ont été contraintes par leurs passeurs yéménites "de débarquer en pleine mer et de nager", mardi vers 03H00 locales (02H00, heure belge), a détaillé l'OIM à l'AFP.

Parmi les 197 rescapés figure un bébé de 4 mois dont la mère s'est, elle, noyée.

Un précédent bilan donné mardi par l'agence onusienne faisait état de 45 morts.

Ce drame, qui s'est produit au large de la localité d'Obock, fait de 2024 "l'année la plus meurtrière pour les traversées maritimes de migrants, entre l'Est et la Corne de l'Afrique et le Yémen", a déploré l'OIM.