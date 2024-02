Dossier Costa : Lucio Aquino à nouveau placé sous surveillance électronique

Le prévenu, originaire de Maasmechelen, avait déjà fait l'objet d'une surveillance électronique au début de l'affaire Costa. Il avait toutefois été incarcéré en mai 2023 dans le cadre d'une demande d'extradition vers l'Italie. Elle avait été lancée à la suite d'une enquête pour trafic de stupéfiants autour de l'organisation italienne 'Ndrangheta, visant plusieurs personnes, dont Lucio Aquino.

Dans le dossier Costa, le sexagénaire est accusé d'avoir joué un rôle dans le trafic de 5,2 tonnes de cocaïne dissimulées dans des conteneurs de bananes et d'avocats. Les revenus provenant du trafic étaient investis dans des biens immobiliers en Belgique et en Espagne, bijoux, montres de luxe ainsi qu'en pièce d'or et d'argent.

L'enquête fait état, au total, d'au moins 27 tonnes de cocaïne transportées d'Amérique du Sud vers la Belgique par le biais de chargements divers.