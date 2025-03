Drame en Flandre: une collision frontale tue 4 personnes dont 2 jeunes enfants

Quatre personnes ont perdu la vie dans une collision frontale entre une voiture et une camionnette cette nuit, à Tamise en province de Flandre orientale.

Quatre personnes sont décédées lors d'une collision frontale entre une voiture et une camionnette à Tamise (Flandre orientale) dans la nuit de jeudi à vendredi, indiquent la police de la route et le bourgmestre de la commune, Hugo Maes.

L'accident s'est produit à hauteur de l'intersection entre la N41 et le Duivenhoek à Elversele, une section de Tamise. Une mère de 24 ans, ses deux enfants âgés de 1 et 5 ans, ainsi que sa soeur sont décédés des suites de la collision. La mère est morte sur le coup. Ses enfants et sa sœur, âgée de 26 ans, ont été réanimés sur place, mais ont succombé à leurs blessures.