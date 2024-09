Enquête ouverte pour une agression à l'arme blanche à Florenville ce week-end

Le parquet du Luxembourg a ouvert une enquête à propos de cette agression "à priori gratuite". Cinq auteurs s'en sont pris à "un père de famille sans histoire" à coups de barre de fer et à l'arme blanche, a précisé le parquet lundi matin. "Il ne s'agit pas d'une machette", a précisé le magistrat lundi matin, corrigeant une information diffusée par le parquet la veille au soir.

Les auteurs de l'agression commise dans la nuit de samedi à dimanche à Florenville ont frappé la victime à coups de barre de fer et à l'arme blanche, a fait savoir le parquet lundi matin.

La victime a été transportée à l'hôpital, grièvement blessée, et opérée. Ses jours ne sont plus en danger, précise le parquet. Les auteurs présumés, membre d'une bande bien connue de la région de Virton, ont été interpellés et le dossier mis à l'instruction, a fait savoir le parquet du Luxembourg lundi matin.