Exercice de sauvetage à grande échelle au large de Zeebruges

Un exercice de sauvetage à grande échelle a été organisé mardi matin au large de Zeebruges, afin de tester la communication entre les différents services d'urgence sur terre, en mer et dans les airs. "L'action s'est bien déroulée", a noté la province de Flandre occidentale. "Toutes les dispositions à prendre en cas d'urgence ont été réexaminées et tout le monde est maintenant prêt à entamer la saison estivale."

Deux scénarios ont été simulés. Le premier impliquait un "kitesurfer" qui était entré en collision avec cinq nageurs et un kayak à proximité de la plage. Dans le second, plus au large, deux jet-skis transportant cinq personnes se trouvaient en difficulté.

"Pour le premier exercice, ce sont principalement les sauveteurs présents sur la plage qui ont agi", note Saskia Vanhove, du département de la planification d'urgence de la province de Flandre occidentale. "La communication entre le poste de commandement et les sauveteurs est particulièrement importante. Ce type d'exercice est très instructif pour les nouveaux membres du personnel."