Jusqu'à 7 ans de prison ferme et 256.000 euros d'amende pour des passeurs de migrants

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a rendu son jugement, mercredi, dans un important dossier de passeurs de migrants opérant depuis la Belgique pour transporter clandestinement des étrangers vers l'Angleterre, de 2019 à 2022. Un des organisateurs de ce trafic, Abdelmajid O., écope de sept ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 256.000 euros. Quatorze prévenus étaient poursuivis et le tribunal a également prononcé quatre peines de cinq ans de prison, deux de quatre ans, et trois de deux ans. Cinq arrestations immédiates ont été ordonnées au terme du jugement.