Jusqu'à cinq ans de prison requis pour un vol avec violence à Namur

Le parquet de Namur a requis, jeudi devant le tribunal correctionnel, des peines de trois et cinq ans de prison à l'encontre de deux prévenus qui ont perpétré, en mars dernier, un vol avec violence ayant entraîné une incapacité de plus de quatre mois.

Les faits ont eu lieu le 5 mars dernier au parc Reine Astrid à Jambes. Les deux prévenus - l'un né en 1970 et l'autre en 2000 - s'en sont pris à un homme âgé. Celui-ci a été poussé dans une haie et s'est brisé la hanche gauche, ce qui lui a occasionné une incapacité de plus de quatre mois. La victime indique que les auteurs lui ont dérobé 300 euros.

Les deux prévenus, filmés à l'entrée et à la sortie du parc, ne contestent pas la matérialité des faits. Celui qui est accusé du vol affirme que le porte-monnaie ne contenait que quelques pièces. Ce prévenu a des antécédents très lourds: il a été condamné à 22 reprises et a passé 18 ans de sa vie en prison. L'homme avait été libéré en janvier 2023. Une peine ferme de cinq de réclusion a été requise à son encontre, au vu de son état de récidive légale, de sa personnalité et de son besoin d'argent.