Jusqu'à trois ans de prison avec sursis pour des jeunes femmes ayant escroqué des hommes

L'affaire a démarré en avril 2021, lorsqu'un homme a déposé une première plainte. "Il était entré en contact via les réseaux sociaux avec une jeune femme qui disait se trouver dans une situation financière difficile. Elle lui envoyait des photos de lingerie et il lui transférait des montants de plus en plus importants. Il s'agissait d'un faux profil. Les photos n'étaient pas les siennes, mais elle les avait récupérées sur internet", a déclaré le ministère public.

La femme, aujourd'hui âgée de 22 ans, a convaincu des amies de prendre part, elles aussi, à l'escroquerie. L'homme a finalement versé 20.000 euros, mais les enquêteurs ont découvert de nombreuses autres victimes. "Il s'est avéré qu'il y avait un gigantesque système d'escroqueries. Les victimes étaient trouvées via internet et les filles se présentaient immédiatement comme des escorts ou des prostituées. Ceux qui voulaient un rendez-vous devaient payer à l'avance. Aucun service n'était fourni en retour. Des images de l'influenceuse Sarah Puttemans ont notamment été utilisées. Elle s'est constitué partie civile.