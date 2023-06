La cellule a échoué à insuffler une peur collective en visant Zaventem

La "petite ville" que représente Brussels Airport et ses 20.000 collaborateurs a été durement touchée par le double attentat-suicide perpétré le 22 mars 2016 à Zaventem. Mais elle n'a pas sombré. Les voyageurs sont revenus et la peur collective que voulaient insuffler les terroristes en visant ce "nœud de mobilité internationale" n'a pas pris racine, a relevé Me David Verwaerde mardi, devant la cour d'assises de Bruxelles.