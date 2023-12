La commune de Courcelles poursuit au civil l'ancien échevin Ecolo Christophe Clersy

La commune avait porté plainte en 2020 contre son ex-échevin, car ce dernier avait continué à consulter la plateforme interne de la localité, réservée aux mandataires, après avoir démissionné de ses fonctions en mai 2019.

"Le juge d'instruction saisi de l'affaire a démontré que M. Clersy s'était bien introduit à plusieurs reprises et en toute illégalité, sur la plateforme intranet de la Commune de Courcelles afin de prendre connaissance de diverses informations confidentielles réservées aux mandataires communaux, et ce, plus d'un an après sa démission", explique la commune.