La condamnation de l'UCLouvain pour harcèlement d'une professeure plaidée jeudi

Me Violaine Alonso, avocate de la professeure Caroline Nieberding, a plaidé, jeudi après-midi, devant la cour du travail de Bruxelles, la condamnation de l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain), employeur de sa cliente, pour harcèlement. Elle estime que l'établissement n'a pas respecté ses obligations, n'ayant pas mis en place une véritable solution pour protéger Caroline Nierberding des remarques sexistes, des agressions verbales et autres dont elle était victime de la part de collègues masculins au sein de l'Earth and Life Institute (ELI).