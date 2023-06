La partie civile s'intéressera mardi à El Makhoukhi, Bayingana Muhirwa et aux Farisi

Après une audience raccourcie à deux petites heures lundi, le calendrier des plaidoiries devant la cour d'assises de Bruxelles a été quelque peu bousculé. Les parties civiles au procès des attentats du 22 mars 2016 reprendront mardi leur exposé là où elles l'ont laissé, c'est-à-dire aux cas de Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa. Les avocats de la Stib, qui devaient plaider lundi après-midi, prendront, eux, la parole mercredi.

Mardi, la journée débutera donc par les plaidoiries des parties civiles concernant les accusés Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa. Puis les conseils des victimes aborderont le rôle des frères Farisi. Ces derniers constituent les seuls accusés pour lesquels le parquet fédéral a requis un acquittement, partiel pour le premier et total pour le second.

La grande majorité des avocats des parties civiles, réunis en collectif, ont organisé leurs plaidoiries pour aborder les faits conjointement, par thématique puis par accusé. Trois ou quatre autres pénalistes n'ont toutefois pas rejoint cette approche coordonnée. Leur intervention a également été remise à plus tard, sans précision de calendrier.