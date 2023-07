La zone de police Bruxelles Midi saisit 19 kilos de drogue dans le quartier Cureghem

La police de la zone Bruxelles Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest) a découvert dans le quartier de Cureghem, à Anderlecht, un appartement destiné au stockage, au conditionnement et à la distribution de cannabis et de cocaïne. La police y a saisi 19 kilos de drogues et arrêté un suspect, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.