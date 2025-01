Le conducteur fantôme qui a provoqué un accident mortel à Meise sera autopsié lundi

Les faits se sont produits vers 20h45 lorsqu'un automobiliste s'est engagé à contresens sur l'A12 près de Willebroek et a percuté frontalement une autre voiture, avec deux occupants à son bord, à hauteur de Meise. "Nos services ont été appelés pour un feu de véhicule. Rapidement, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un accident de la circulation entre deux véhicules. Ils sont entrés en collision frontale et ensuite, il y a eu également un incendie", explique Wouter Jeanfils, porte-parole des pompiers de la zone Brabant flamand Ouest.

L'autoroute avait dû être entièrement fermée et la circulation déviée par la police fédérale de la route. "Sur place, les deux victimes ont été extraites du véhicule. Dans un premier temps, nous avons tenté de les réanimer et de leur prodiguer les premiers soins. Malheureusement, ces victimes étaient déjà décédées et nos efforts se sont limités à la sécurisation de l'incident et au dégagement ultérieur", poursuit le porte-parole des pompiers de la zone Brabant flamand Ouest.

Le conducteur de la voiture fantôme, âgé de 42 ans, et la conductrice du véhicule percuté, âgée de 60 ans, sont décédés sur place. Le passager de la voiture percutée, âgé de 60 ans et mari de la conductrice, a été transporté à l'hôpital, grièvement blessé. Son état est actuellement stable.

"Il y aura des experts du bureau du procureur sur les lieux, un expert de la circulation ainsi que le laboratoire pour faire le nécessaire et déterminer les causes de l'accident", précise Wouter Jeanfils.

Le parquet de Hal-Vilvorde n'est pas encore en mesure de fournir d'informations supplémentaires sur les circonstances exactes de l'accident et la raison pour laquelle l'automobiliste s'est engagé à contre-sens.