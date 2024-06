Le parquet de Bruxelles demande onze ans de prison pour une double tentative d'homicide

Le parquet de Bruxelles a requis vendredi une peine de onze ans de prison à l'encontre d'un jeune âgé d'une vingtaine d'années et soupçonné de deux tentatives d'homicide. Celui-ci a été maîtrisé en 2022 alors qu'il pointait une arme chargée sur quelqu'un. En 2023, il a tiré sur un membre d'un gang mais a touché accidentellement un passant. La défense a demandé l'acquittement pour ces derniers faits.

Par la suite, K.Y, victime des coups de feu, avait identifié un jeune d'une vingtaine d'années comme étant le tireur. Ce dernier n'est pas un inconnu pour la justice. En 2022, il avait été arrêté dans le même quartier alors qu'il pointait une arme chargée en direction d'une personne. Selon le parquet de Bruxelles, l'individu avait déjà un casier judiciaire bien rempli et les preuves de sa culpabilité étaient plus que suffisantes.

La défense voit les choses d'un autre oeil et demande l'acquittement pour la fusillade de septembre 2023. "Le seul élément est la déclaration de K.Y, qui n'est absolument pas crédible. Pour ce qui concerne les faits de 2022, il ne s'agit que de menaces et non de tentative d'homicide. C'est pourquoi nous demandons une peine de prison avec un sursis probatoire", avance la défense.

Le verdict sera rendu le 25 juin.