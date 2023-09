Le recyparc de la rue Marnix à Seraing fermé pour cause d'insécurité

Le recyparc de la rue Marnix à Seraing est fermé pour cause d'insécurité, annonce jeudi la société Intradel, qui se plaint entre autres de faits de vols et de vandalisme de plus en plus fréquents ainsi que de faits liés à la toxicomanie. Elle craint pour son personnel et pour la sécurité de ses usagers, écrit-elle dans un communiqué.

"Vols et vandalisme récurrents, squats découverts à l'ouverture quasi quotidiennement et accroissements de faits liés à la toxicomanie rendent en effet, en l'état, impossible de garantir la sécurité de notre personnel et pour nos infrastructures", explique l'intercommunale.

"C'est une situation éminemment regrettable pour les usagers de ce recyparc, mais dans une certaine mesure, ces événements critiques les mettent aussi en danger", estime-t-elle encore.

Infradel demande à la Ville de Seraing de faire intervenir ses forces de l'ordre afin de sécuriser le site et le rendre ainsi accessible à nouveau le plus vite possible: "L'éventuelle réouverture du recyparc ne pourrait s'envisager que moyennant des adaptations à caractère sécuritaire que nous devons mettre en œuvre et la collaboration accrue des forces de l'ordre, notamment via des rondes en dehors des heures d'ouverture et une présence régulière à l'ouverture", conclut-elle.