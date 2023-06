Le site internet du numéro d'urgence 112 fait peau neuve et offre plus d'informations

Le site internet du numéro d'urgence 112 fait peau neuve, indique le Service public fédéral (SPF) Intérieur jeudi. Le SPF veut ainsi s'assurer que tout le monde connaisse le numéro 112 et sache comment trouver l'aide la plus rapide dans diverses situations d'urgence.

Sur le nouveau site, tout le monde doit pouvoir trouver les bonnes informations à tout moment en quelques clics, explique le SPF. La personne qui se rend sur le site internet aura ainsi des informations sur tous les numéros d'urgence, en plus du 112 ou du 101, tels que le 1722 pour les interventions des pompiers non urgentes ou le 1712 pour les signalements de violences et de maltraitances. Le site explique également comment télécharger et utiliser l'application 112 sur un smartphone.

"En cas d'urgence, chaque seconde compte", explique la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. "Avec l'application 112 et ce nouveau site web, nous voulons nous assurer que les citoyens trouvent rapidement et facilement le bon moyen d'obtenir de l'aide et que les numéros d'urgence 112 et 101 ne soient pas surchargés d'appels pour lesquels ils ne sont pas prévus", ajoute-t-elle.