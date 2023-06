Le tireur à la Kalachnikov devant le Harpers à Charleroi placé sous mandat d'arrêt

Le suspect qui a tiré en l'air à 21 reprises devant un café-bar à Charleroi la nuit de vendredi à samedi vers 02h45 a été identifié et placé sous mandat d'arrêt mardi, a indiqué en fin de journée le parquet de Charleroi confirmant une information de plusieurs médias. L'homme âgé de 30 ans a été inculpé pour détention et port d'arme illégal.

Un homme qui est descendu d'un véhicule stationné juste devant l'établissement "Harpers" sur le boulevard Tirou à Charleroi (province de Hainaut) a fait feu en l'air durant la nuit de vendredi à samedi vers 02h45. "Il a uniquement tiré en l'air, créant sur place un mouvement de panique, avant de remonter dans le véhicule afin de prendre la fuite", avait indiqué samedi matin le parquet de Charleroi.

Vingt-et-une douilles ont été retrouvées sur les lieux. Le tireur, armé d'une arme de type Kalachnikov, n'a pas fait de blessés. Ce dernier a été identifié et placé sous mandat d'arrêt à la suite d'une perquisition à son domicile et ordonnée par le juge d'instruction Kaens. "Il est âgé de 30 ans et est originaire de la région de Charleroi. Il n'est pas spécialement connu de la justice", a indiqué le parquet de Charleroi. L'inculpé comparaîtra dans les prochains jours devant la chambre du conseil de Charleroi.