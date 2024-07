Les dealers interpellés à Rock Werchter devant le tribunal ou un juge d'instruction

La politique mise en place par Rock Werchter est la dernière pierre d'une politique plus globale et intégrée en matière de stupéfiants qui a été introduite pour la première fois en 2023. "C'est le résultat d'une étroite collaboration entre les organisateurs du festival, la police locale et fédérale, le parquet, les services de secours, les partenaires en matière de prévention et le gouverneur provincial", a expliqué le parquet. Nous nous efforçons de créer un environnement de festival sûr où la consommation excessive d'alcool et l'usage de drogues illicites n'ont pas leur place. Cette approche conjointe devrait permettre de prévenir les problèmes de santé et de sécurité et d'empêcher la normalisation de la consommation excessive d'alcool et de l'usage de drogues."