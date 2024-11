L'horreur à Bruxelles: un homme tue sa femme et deux enfants, dont un bébé d'un an

Des faits dramatiques se sont déroulés à l'avenue Jeanne à Ixelles, en région bruxelloise. Un homme a tué sa femme et deux enfants, dont un bébé âgé d'un an.

L'horreur s'est déroulée à Ixelles, en région bruxelloise, sur l'avenue Jeanne. Selon le parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, l'auteur des faits est un homme âgé de 54 ans. Il a tué sa compagne, âgée de 40 ans, et deux enfants, dont un bébé d'un an, en utilisant une arme à feu. Le deuxième enfant était âgé de treize ans.

"Ce matin, la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a reçu un appel d'un membre de la famille, inquiet de ne plus avoir de nouvelles d'un proche depuis un certain temps. Les policiers se sont rendus sur place, à l'Avenue Jeanne à Ixelles, et ont trouvé un homme à l'intérieur du domicile. Après de longues insistances de la part des agents, le suspect a finalement accepté d'ouvrir la porte", précise le parquet.