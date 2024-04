L'intercommunale Ideta lance le projet Wapigreen à Tournai

Wapigreen regroupera une quinzaine de grandes entreprises et PME, des entreprises de travail adapté (le Rucher, les Érables, Corelap et Trait d'union), des centres hospitaliers et de soins (le ChWapi, le Centre régional psychiatrique les Marronniers de Tournai et le Centre hospitalier de Mouscron) ainsi que des sites d'Ipalle et du crématorium les "Blancs Arbres" de Frasnes. A terme, sur 35 sites, cette communauté devrait partager environ 40GWh annuels d'énergie 100% renouvelable.

Wapigreen fait suite à Hospigreen, un projet pilote déjà initié par Ideta. Encouragés par leurs bons résultats, les membres de la première Communauté d'Énergie Renouvelable (CER) opérationnelle en Wallonie souhaitaient prolonger la dynamique d'autoconsommation collective au-delà de 2023.