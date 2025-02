Lucas et Eva victimes d'une agression homophobe dans un bus de la STIB: "Ils étaient deux à me frapper"

Lucas et son amie Eva se trouvaient dans le bus 66 lorsque deux individus "agressifs" les ont abordés. "Mon ami (sic) et moi avons été attaqués dans un bus en raison de notre orientation sexuelle. Deux individus agressifs nous ont demandé si nous étions gay, et nous avons répondu : "Oui, est-ce un problème ?". L’un d’eux a immédiatement frappé mon ami au visage et m’a lancé une cigarette électronique", relate Lucas. "Ensuite, ils m’ont attaqué à leur tour. À un moment donné, ils étaient deux à me frapper. Ils ne nous ont pas laissés tranquilles et nous ont menacés."

Dans la vidéo que le Bruxellois a partagée sur X, on voit deux individus parler agressivement à la personne qui filme avec son téléphone. Plusieurs passagers du bus se sont interposés pour arrêter l'agression.