Maya, une fillette de 9 ans malentendante et malvoyante, est introuvable depuis dimanche: la police lance un avis de recherche

Une fillette de 9 ans n'a plus donné signe de vie depuis ce dimanche soir. Elle est originaire de la région de Charleroi.

Maya Charles a été vue pour la dernière fois dimanche à 21h05 dans les environs de son domicile situé rue de Sélestat à Charleroi. Depuis, elle ne s'est plus manifestée.

La police a lancé lundi à l'aube un avis de recherche à la suite de la disparition la veille à Charleroi d'une fillette de neuf ans, malentendante et malvoyante.

La fillette mesure environ 1m40 et est de corpulence forte, a les yeux bleus et des cheveux courts, châtains et lisses, selon la description de l'avis de recherche. Elle a le visage rond ainsi qu'une cicatrice sous l'œil droit. Elle porte des lunettes noires avec des branches rouges.

Au moment de sa disparition, elle portait un tee-shirt foncé, un short rose et un sac en bandoulière noir ainsi que des pantoufles roses. L'avis de recherche précise encore que Maya est malentendante et malvoyante. D’après une voisine, avec qui notre journaliste a parlé ce matin, le fillette a déjà fugué par le passé. Ce n'est pas la première fois qu'elle quitte sa maison, mais ce qui est inquiétant cette fois, c'est qu'elle n'était pas chaudement vêtue alors qu'il fait froid, et qu'elle a disparu alors qu'il fait nuit.

Les personnes pouvant apporter une information sur cette disparition peuvent contacter les enquêteurs par mail via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro gratuit 0800 30 300.