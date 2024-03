Neuf interpellations et 30 procès-verbaux après les violences à Heusden-Zolder

Jusqu'à présent, neuf interpellations et 30 procès-verbaux (PV) ont été établis dans l'enquête autour des échauffourées de dimanche entre Kurdes et Turques dans la commune de Heusden-Zolder, dans la province du Limbourg, a confirmé vendredi le bourgmestre de la commune limbourgeoise Mario Borremans après avoir dévoilé les chiffres au conseil communal jeudi.

Dimanche, une camionnette avec des partisans du PKK s'est déplacée de Louvain à Heusden-Zolder avec des drapeaux et des images du leader du PKK, Abdullah Öcalan. Ce qui a mené à de violents affrontements dans la Kolderstraat. Le plan d'intervention policier a été déclenché et des dizaines de policiers de tous les corps limbourgeois et de la police fédérale ont été déployés dans le quartier.

Bien que le calme soit revenu dans la commune les jours d'après, la police est restée sur ses gardes. À la suite des émeutes, les forces de police et le parquet du Limbourg ont mis en place un groupe de travail chargé d'identifier les émeutiers impliqués et, éventuellement, de poursuivre ceux qui diffusent des discours de haine et des propos incendiaires sur les réseaux sociaux.