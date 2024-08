Nouvelle exécution à Singapour d'un homme condamné pour trafic de drogue

Le prospère centre financier possède des lois antidrogues parmi les plus répressives au monde, qui prévoient la peine de mort pour le trafic de plus de 15 grammes d'héroïne ou 500 grammes de cannabis.

Il s'agit de la deuxième exécution en moins d'une semaine et de la troisième cette année dans la cité-Etat d'Asie du Sud-Est.

Le quinquagénaire "avait fait appel de sa condamnation et de sa peine" mais sa demande avait été rejetée le 11 mai 2022, relate le CNB, et "sa demande de grâce au président (Tharman Shanmugaratnam) a échoué".

Au total, au moins 19 personnes ont été pendues depuis que Singapour a repris les exécutions en mars 2022, après une pause de deux ans pendant la pandémie de Covid-19, selon un décompte de l'AFP.

L'ONU et des groupes de défense des droits humains estiment que la peine capitale n'a pas d'effet dissuasif prouvé contre la criminalité, et demandent l'arrêt des exécutions. Les autorités singapouriennes estiment au contraire que les condamnations à mort contribuent à faire de leur pays l'un des plus sûrs d'Asie.