Nouvelle phase des travaux au carrefour Léonard dès lundi: à quoi faut-il s'attendre?

À quoi doivent dès lors s'attendre les automobilistes dès lundi ? La réponse est simple : un trafic encore plus perturbé. En résumé, le tunnel doit être entièrement renouvelé. Il faut entretenir en profondeur la structure en béton et poser un nouveau revêtement ignifugé, c'est-à-dire qui rendra l'ouvrage anti-inflammable. Il faut aussi poser un nouveau revêtement routier.

Un chantier énerve tous les matins les automobilistes et cela ne va pas s'arranger. Les travaux au carrefour Léonard entrent dans une nouvelle phase lundi. Et le périmètre des soucis qui se concentraient surtout sur le ring de Bruxelles va s'élargir. L'Agence des routes et de la circulation entame en effet les travaux de rénovation du tunnel de l'E411 sous le fameux carrefour.

Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. À partir de ce samedi, les tunnels du ring de Bruxelles seront de nouveau accessibles en journée. Les travaux se feront uniquement le soir et la nuit et ceux-ci seront uniquement fermés de 20h30 à 5h30 en semaine. Cette ouverture en journée devrait fluidifier le trafic de Zaventem vers Namur et Waterloo. À noter que les bretelles reliant Waterloo à Auderghem rouvrent également le jour.

Quand le chantier va-t-il se terminer ?

La Région flamande a lancé les travaux en 2023. La fin du chantier était promise pour début 2025. Mais on parle à présent de la fin de l'année en raison de complications techniques, soit un an de retard. Un vrai cauchemar pour les plus de 100.000 conducteurs qui transitent chaque jour par ce carrefour. Mais c'est un fait, les deux tunnels du carrefour Léonard, le ring au -1 et l'E411 au -2, se trouvaient dans un très mauvais état. Il fallait les rénover.

Pour éviter de prendre la voiture, des alternatives sont proposées. Côté wallon, des bus supplémentaires sont prévus depuis et vers la gare de Wavre, mais il faudra attendre le mois de mai faute de chauffeurs suffisants au TEC et ces bus ne bénéficieront pas d'un site dédié dans la zone de chantier.

Si vous comptez sur le train, sachez aussi que cela risque d'être compliqué au départ de la gare d'Ottignies entre le 26 avril et le 4 mai vers Bruxelles à cause des travaux du RER.