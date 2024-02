Palais du Midi: Inter-Environnement Bruxelles et l'Arau à la Cour constitutionnelle

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et l'Atelier de recherche et d'action urbaines (Arau) annoncent mardi avoir décidé d'introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle "afin de faire annuler l'ordonnance spécialement conçue pour hâter la démolition" de l'intérieur du Palais du Midi.

L'ordonnance prévoit de raccourcir le délai théorique de la procédure de 480 à 290 jours - dont 120 pour l'étude d'incidence et 170 pour l'instruction de la demande de permis d'urbanisme proprement dite.

En octobre dernier, le parlement bruxellois avait approuvé la proposition de procédure accélérée de délivrance de permis en vue du démantèlement partiel du Palais du Midi dans le contexte du projet de métro qui reliera la station Albert à la gare du Nord, et ultérieurement, à Bordet.

IEB et l'Arau s'opposent à ce démantèlement partiel, arguant de la "haute valeur architecturale" du bâtiment, qui abrite "des dizaines de commerces, des clubs sportifs et une Haute école" et "constitue un patrimoine social".

Pour fonder leur recours auprès de la Cour constitutionnelle, les deux associations pointent "l'absence d'évaluation des incidences induites par l'ordonnance" et dénoncent "un recul du droit (constitutionnel) à la protection d'un environnement sain" en raison de la réduction des "délais et droits accordés aux instances consultées durant l'instruction des demandes". Selon leur argumentaire, ce "recul" doit être justifié par des motifs d'intérêt général, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, la réduction du délai étant justifiée par des "complications techniques, budgétaires et temporelles".

"À travers ce recours, IEB et l'Arau entendent protéger le patrimoine architectural du Palais du Midi et préserver les nombreux usages qu'il accueille, et ce depuis des décennies", concluent les associations.