"On parle de plusieurs millions de subsides publics détournés", selon le parquet

Plusieurs perquisitions ont été menées mercredi dans le cadre d'un détournement présumé de plusieurs millions d'euros au sein des instances du mouvement de jeunesse des Faucons rouges, a indiqué mercredi soir la porte-parole du parquet de Liège à l'agence Belga, confirmant une information de RTL info et du Soir.

"On parle de plusieurs millions d'euros de subsides publics détournés au cours d'une période infractionnelle s'étendant de 2009 à 2024", a précisé la porte-parole du parquet liégeois, Catherine Collignon.

Le siège de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles et celui du mouvement de jeunesse ont été perquisitionnés mercredi.

Quatre personnes, dont un employé de l'administration et trois personnes liées au mouvement de jeunesse, ont été privées de liberté.

S'inspirant des valeurs socialistes et démocrates selon son site, le mouvement de jeunesse des Faucons rouges organise des activités culturelles, sportives et créatives. Basé à Huy, il compte une trentaine de sections locales réparties en Wallonie et à Bruxelles.