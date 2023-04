"Quand on éprouve ce sentiment de colère, on ne voit plus rien d'autre", raconte Ayari

Amené à s'exprimer sur sa vision des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles à l'heure actuelle et sur son regard sur l'avenir, l'accusé Sofien Ayari a livré des précisions sur l'évolution de son ressenti entre l'époque des attaques et son état d'esprit actuel. Il est notamment revenu sur le sentiment de "haine" qu'il avait éprouvé. "Quand on ressent ce sentiment de colère, on ne voit plus rien d'autre", a-t-il raconté.

"Il y a une frontière entre la Syrie et la Turquie. Et la perception des choses est très différente en fonction du côté où on se trouve", a expliqué l'accusé. "À un moment donné, on voit un drapeau et une carte et plus rien d'autre. Tantôt, je n'ai pas parlé de 'haine' par hasard, c'était pour vous faire comprendre mon ressenti. Quand on éprouve ce sentiment de colère et d'humiliation, on ne voit plus rien d'autre."

"Parfois, il suffit de rien, un sourire, un échange pour sortir de cette vision-là", a-t-il continué sur une note plus positive. "Pour moi, ça a commencé au procès de Paris."