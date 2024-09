Quatre ans de prison requis pour une tentative de meurtre

Le parquet de Namur a requis vendredi, devant le tribunal correctionnel, une peine de quatre ans de prison à l'encontre d'un prévenu devant répondre de tentative de meurtre, de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois et de destruction de véhicule.

Le mis en cause, qui conteste la prévention de tentative de meurtre, a expliqué que le jour des faits, lui et son opposant s'étaient croisés à plusieurs reprises en voiture dans Namur. "Je ne voulais pas le tuer, mais faire des dégâts matériels sur son véhicule. Je me sentais en danger et harcelé, mais je m'en veux car je ne suis pas comme ça", s'est justifié le prévenu

Me Meurice, conseil de la partie civile, a évoqué l'acharnement du suspect et réclamé des dommages et intérêts d'un montant provisionnel de 5.000 euros.

Le parquet de Namur a estimé les trois préventions établies et a requis une peine de quatre ans de prison.

Me Mayence, à la défense, a plaidé l'acquittement pour la tentative de meurtre et a estimé que le délai raisonnable était dépassé dans ce dossier. Il a aussi avancé qu'il n'y avait pas de rupture de l'intention délictueuse dans le chef de son client par rapport aux faits commis en juin 2018 et pour lesquels il a déjà été condamné. L'avocat a donc demandé au tribunal de ne pas prononcer de peine supplémentaire à l'encontre de celui-ci.

Le jugement interviendra le 4 octobre.