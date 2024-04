Scandale au sein de l'armée: le parquet ouvre une enquête pour trafic de drogues et trafic d'armes à la caserne de Amay

Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège, a indiqué ce vendredi matin que le parquet a ouvert une enquête pour trafic de drogues et trafic d'armes à la caserne de Amay. Jusqu'à présent, c'était le SGRS (Service Général du Renseignement et de la Sécurité) qui enquêtait.

Une enquête est en cours pour des faits liés à la drogue, à des munitions et à des pièces d'armes au 4e bataillon de génie d'Amay, près de Huy, avait-on appris le 15 mars dernier. Elle s'ajoute à celle ouverte sur des comportements inhumains et dégradants dont se seraient rendus responsables des militaires de cette unité.

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), et le "patron" de l'armée, l'amiral Michel Hofman, avaient annoncé qu'un certain nombre de militaires de ce bataillon de génie, une unité francophone casernée à Amay, et comptant quelque 600 hommes et femmes, avaient été suspendus préventivement de leurs fonctions en raison de "faits graves", à caractère "structurel". Un peloton de ce bataillon (une sous-unité d'une trentaine de personnes) a été dissous, une décision "grave" et "probablement unique" dans l'histoire récente de la Défense.

L'amiral Hofman avait parlé de "faits et comportements dégradants et humiliants, portant dans certains cas "atteinte à l'intégrité physique" des personnes. Il s'agirait de "quelques dizaines" de militaires, "pas seulement des jeunes recrues, mais aussi des militaires expérimentés", à la fois officiers, sous-officiers et volontaires