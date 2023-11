Sursis pour un animateur qui a diffusé des images d'agressions sexuelles sur mineurs

Le tribunal correctionnel de Turnhout a condamné un homme, âgé d'une vingtaine d'années et originaire de Retie, à douze mois de prison avec sursis et à une amende de 4.000 euros dont 3.200 avec sursis pour détention et diffusion d'images d'agressions sexuelles sur mineurs. Le prévenu était actif au sein d'un mouvement de jeunesse.

Le Centre national américain pour les enfants disparus et exploités avait constaté que l'homme avait diffusé le 7 octobre 2021 via son compte Snapchat une vidéo dans laquelle des enfants étaient agressés sexuellement. Au cours d'une perquisition en juin 2022, plusieurs photos et vidéos d'agressions sexuelles sur mineurs avaient été retrouvées sur ses téléphone et ordinateur portables.

Le jeune homme était chef dans un mouvement de jeunesse de son village. Le ministère public avait mis en garde la hiérarchie nationale de ce mouvement. Celle-ci avait écarté l'individu et lui avait interdit de prendre part à toute activité impliquant des mineurs d'âge.