Travaux sur l'autoroute E411/A4: des modifications de circulation à partir de ce mercredi soir

Les trois nuits suivantes, jusqu'au dimanche 11 août à midi, les deux sens de circulation seront limités à une seule bande.

En journée, deux voies resteront praticables, dans chaque sens, à 70 km/h.

Fin 2024

Le chantier, dont l'issue est prévue pour fin 2024, prendra sa nouvelle forme définitive lundi. La circulation s'effectuera sur deux bandes dans chaque sens, avec une vitesse maximale de 70 km/h.

Entre Thorembais-Saint-Trond et Dhuy (10 kilomètres environ), tout le trafic sera basculé sur les voies vers Bruxelles; pour les automobilistes se rendant à Namur, la circulation s'effectuera sur deux voies basculées en contresens, sur les bandes de gauche et du milieu, accueillant habituellement la circulation vers Bruxelles. Jusqu'à la fin de l'année, il ne sera plus possible d'entrer sur l'autoroute à Eghezée (numéro 12), mais une déviation sera mise en place. Pour ceux effectuant le trajet en sens inverse, vers la capitale, la circulation s'effectuera sur deux voies également, en bande d'arrêt d'urgence et en voie de droite, une configuration déjà mise en place à partir de jeudi 06h00.

Deux bandes vers Namur

Entre Dhuy et Daussoulx (4 kilomètres environ), seul le trafic vers Namur sera réduit sur deux voies. "Une bande sera soustraite à la circulation pour permettre dans un premier temps d'intervenir au niveau de la berme centrale, ensuite de poser de nouvelles glissières latérales et des écrans antibruit", explique la Sofico.